Deutsche Maschinenbauer fordern Investitionsabkommen mit China

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben anlässlich der China-Reise von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ihren Ruf nach fairen Wettbewerbsbedingungen bekräftigt. Wichtig sei der rasche Abschluss des seit 2013 verhandelten Investitionsabkommens der EU mit China, erklärte Ulrich Ackermann, Leiter des Bereichs Außenwirtschaft beim VDMA in Frankfurt. Europäische Unternehmen müssten freie Marktzugangsrechte erhalten. Auch fordert der Verband, die "Negativliste" von Sektoren, in denen bisher in China der Zugang für Auslandsinvestitionen beschränkt ist, zu reduzieren.

"Wir befinden uns in einem Systemwettbewerb zwischen einer offenen Marktwirtschaft und einem staatskapitalistischen Modell", sagte Ackermann. "Die Reaktion darauf darf aber nicht eine defensive Industriestrategie sein oder eine Abschottung des deutschen und EU-Marktes." China sei ein wichtiger Partner des Maschinenbaus für Export und Investitionen, gerade im Bereich der Automatisierung und Digitalisierung .

Zugleich mahnte der Verband die Bundesrepublik vor Alleingängen. Die Bemühungen könnten nur dann erfolgreich sein, wenn die Mitgliedstaaten in Zukunft gemeinsam agieren. "Italien und die osteuropäischen Staaten sind hier Negativbeispiele. Ohne ein gemeinsames Vorgehen läuft die EU Gefahr, in einigen Jahren nur noch ein unbedeutender Fleck auf der politischen Landkarte zu sein", mahnte Ackermann.

June 20, 2019 05:53 ET (09:53 GMT)