Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
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17.11.2026 06:07:38
Deutsche Medizintechnik bleibt Exportschlager
FRANKFURT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Elektromedizinische Technik aus deutscher Produktion bleibt international gefragt. Die Hersteller haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres Waren im Wert von 12,4 Milliarden Euro exportiert, wie der Elektroverband ZVEI zur Eröffnung der Fachmesse Medica in Düsseldorf berichtet. Das war eine Steigerung um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Gefragt waren unter anderem MRT-Anlagen, Röntgengeräte und Operationsroboter. Ein wichtiger Treiber der Innovationen ist die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Elektromedizin. Sie könne die Versorgung effizienter machen und das Personal entlasten.
Mehr als 80 Prozent der Umsätze würden mit Kunden in internationalen Märkten erzielt, so der ZVEI-Bereichsleiter Gesundheit, Hans-Peter Bursig. Die wichtigsten Abnehmerregionen bleiben die USA mit einem Anteil von 21,9 Prozent an den Gesamtexporten und die Länder der EU mit 34,6 Prozent. Das Geschäft mit Kunden in China war im genannten Zeitraum 11,3 Prozent geringer und machte noch 5,6 Prozent aus./ceb/DP/zb
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