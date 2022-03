Deutsche Nord-Stream-2-Tochter wird wohl abgewickelt

Frankfurt (Reuters) - Die Betreibergesellschaft der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 wird ihre deutsche Tochter Gas for Europe voraussichtlich abwickeln.

"Aufgrund aktueller Entwicklungen, auch bei unserem Gesellschafter Nord Stream 2 AG, wird die Gas for Europe GmbH vermutlich abgewickelt", teilte die in Schwerin ansässige Gas for Europe am Donnerstag auf ihrer Webseite mit. Die in der Schweiz angesiedelte Nord Stream 2 AG hatte die für die Zertifizierung der umstrittenen Gaspipeline notwendige deutsche Tochter erst vor wenigen Monaten gegründet.

Nord Stream 2 steht auf der Kippe. Als Reaktion auf das russische Vorgehen in der Ukraine hatte die Bundesregierung die Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline in der vergangenen Woche auf Eis gelegt. Die USA kündigten Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG und deren Management an.

Die Projektgesellschaft gehört dem staatlichen russischen Gaskonzern Gazprom. Das 9,5 Milliarden Euro schwere Projekt ist aber zur Hälfte von den Energie- und Ölriesen Shell, OMV, Engie, Uniper und Wintershall DEA finanziert worden. Wintershall DEA hat bereits angekündigt, seinen Anteil von rund einer Milliarde Euro komplett abzuschreiben.