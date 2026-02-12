Doralis Aktie

12.02.2026 08:33:33

Deutsche Payment A1M SE schließt Aufbau des strategischen Partnernetzwerks ab: Zahlungsabwicklung in über 180 Ländern mit 500+ Zahlungsmethoden und 200+ Währungen


EQS-Media / 12.02.2026 / 08:33 CET/CEST

Deutsche Payment A1M SE schließt Aufbau des strategischen Partnernetzwerks ab: Zahlungsabwicklung in über 180 Ländern mit 500+ Zahlungsmethoden und 200+ Währungen

Berliner Payment-Orchestrator erklärt den strategischen Aufbau seines PSP-Netzwerks für abgeschlossen – globale Abdeckung von SEPA über Nordamerika und Lateinamerika bis Asien-Pazifik, Hongkong und Afrika steht

Berlin, 12. Februar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5), börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin, gibt den Abschluss des strategischen Aufbaus ihres internationalen Partnernetzwerks bekannt. Das Unternehmen verfügt damit über Zugang zu über 500 Zahlungsmethoden in mehr als 180 Ländern und 200+ Währungen – von Visa und Mastercard über Apple Pay, Alipay und SEPA-Instant bis hin zu Pix in Brasilien, Interac in Kanada und UPI in Indien.

„Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus – das ist unser strategischer Vorteil.“

Alex Herbst, Vorstand Deutsche Payment A1M SE

„Mit dem Abschluss unserer Netzwerk-Strategie können wir Unternehmen jeder Größe eine Zahlungsreichweite bieten, die nahezu jeden relevanten Markt der Erde abdeckt – von Hongkong bis São Paulo, von Stockholm bis Kapstadt. Unsere Kunden erhalten die gesamte Komplexität internationaler Zahlungssysteme aus einer Hand, profitieren aber gleichzeitig davon, dass wir für jeden Markt und jede Anforderung den jeweils besten spezialisierten Partner einsetzen“, erläutert Herbst.

Der Aufbau des Partnernetzwerks war von Beginn an das zentrale strategische Ziel des Unternehmens. Als unabhängiger Payment-Orchestrator setzt die Deutsche Payment A1M SE bewusst auf Partnerschaften mit spezialisierten Payment Service Providern statt auf den Aufbau eigener Zahlungsinfrastruktur. Mit der heutigen Bekanntgabe erklärt das Unternehmen diese Aufbauphase für abgeschlossen.

Länderabdeckung im Detail

Europa – SEPA-Raum und darüber hinaus

Lückenlose Abdeckung des gesamten SEPA-Raums mit 50 Ländern und Territorien:

Region Länder
DACH Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein
Nordics Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Island
Benelux Niederlande, Belgien, Luxemburg
Westeuropa Frankreich, Irland, Monaco
Südeuropa Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Malta, Zypern, Andorra, San Marino, Vatikanstadt
Südosteuropa Kroatien, Slowenien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Kosovo
Osteuropa Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Moldawien
Baltikum Estland, Lettland, Litauen
Britische Inseln Vereinigtes Königreich, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Gibraltar

Nord-, Mittel- und Südamerika

Region Länder
Nordamerika Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada
Mexiko & Zentralamerika Mexiko, Costa Rica, Panama, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belize
Karibik Jamaika, Trinidad und Tobago, Dominikanische Republik, Haiti
Südamerika Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Venezuela, Suriname

Asien-Pazifik

Region Länder
Ostasien China, Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea
Südostasien Singapur, Vietnam, Philippinen, Thailand, Malaysia, Indonesien
Südasien Indien
Ozeanien Australien, Neuseeland

Naher Osten, Türkei und Afrika

Region Länder
Naher Osten Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Israel, Kuwait, Katar, Jordanien, Libanon
Türkei Türkei
Nordafrika Marokko, Ägypten, Tunesien
Subsahara-Afrika Südafrika, Kenia, Nigeria, Ghana

Verfügbare Zahlungsmethoden im Detail

Das aggregierte Portfolio des Partnernetzwerks umfasst sämtliche relevanten Zahlungskategorien:

Kategorie Zahlungsmethoden
Internationale Kreditkarten Visa, Mastercard, American Express, JCB, Discover, Diners Club
Internationale Debitkarten Visa Debit, Mastercard Debit, Maestro, V Pay
Chinesische Kartensysteme UnionPay
Lokale Karten – Brasilien Elo, Hipercard
Lokale Karten – Chile Magna
Lokale Karten – Belgien Bancontact / Mister Cash
Lokale Karten – Deutschland Girocard (In-Store / POS)
Digitale Wallets – Global Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal
Digitale Wallets – China Alipay, WeChat Pay
Digitale Wallets – Europa Skrill, Satispay (IT), MobilePay (DK/FI), Paysera (PL)
Open Banking – Paneuropäisch DPMax, Trustly, Wero, Pay by Bank
Open Banking – Niederlande iDEAL
Open Banking – Polen BLIK, Przelewy24
Open Banking – Österreich EPS
Open Banking – Italien MyBank
Open Banking – Portugal Multibanco
Open Banking – DACH Klarna / Sofort
Echtzeit – Brasilien Pix
Echtzeit – Mexiko SPEI
Echtzeit – Indien UPI
Echtzeit – Kanada Interac Online, Interac e-Transfer
SEPA-Überweisungen SEPA Credit Transfer, SEPA Instant Credit Transfer
Lastschrift – Europa SEPA Direct Debit (Core), EuroDebit
Lastschrift – UK Bacs Direct Debit
Lastschrift – USA ACH Direct Debit
Buy Now Pay Later Klarna (Rechnung / Ratenkauf) + 70 weitere BNPL-Anbieter via BNPL Cloud
Prepaid / Voucher Paysafecard (global)
Cash-basiert – Mexiko OXXO
Cash-basiert – Brasilien Boleto Bancário
Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum u. a. via BitPay-Integration
Recurring / Subscriptions Tokenisierte Kartenzahlungen, SEPA-Mandate, Card-on-File
POS / In-Store Kontaktlose Kartenzahlung (NFC), Girocard, Debitkarten-Terminals

Netzwerk-Kennzahlen auf einen Blick

Kennzahl Wert
Erreichbare Länder 180+ auf fünf Kontinenten
SEPA-Raum 50 Länder und Territorien – 520 Mio. Konsumenten
Verfügbare Zahlungsmethoden 500+ (Karten, Wallets, APMs, Open Banking, BNPL, Crypto, POS)
Processing-Währungen 200+
Settlement-Währungen 25+
Bankverbindungen weltweit 1.000+
BNPL-Anbieter (via BNPL Cloud) 70+
Branchen E-Commerce, POS / Retail, iGaming, Forex, Travel, Crypto, Subscription, Hospitality

Orchestrierung als strategischer Vorteil
Das Partnernetzwerk der Deutsche Payment A1M SE deckt als unabhängige Sales Organization (ISO) sämtliche relevanten Zahlungsmärkte weltweit ab – ohne eigene Zahlungsinfrastruktur betreiben zu müssen. Der Kern des Geschäftsmodells: Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus.

Händler erhalten über eine einzige Partnerschaft Zugang zu sämtlichen aufgeführten Ländern, Zahlungsarten und Währungen – ohne selbst multiple Verträge mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern abschließen und verwalten zu müssen. Ergänzend optimiert die KI-gestützte Lösung SaveMyFees bestehende Zahlungskosten, während die BNPL Cloud mit über 70 Buy-Now-Pay-Later-Anbietern die Conversion-Rate im E-Commerce steigert.

„Kein einzelner PSP deckt alle Märkte und alle Zahlungsarten optimal ab. Genau das war unser strategisches Ziel: Ein Netzwerk aufbauen, das für jede Anforderung die beste Lösung bereithält. Dieses Ziel haben wir jetzt erreicht“, so Herbst.

– – –

Über Deutsche Payment A1M SE
Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) ist ein börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin. Als unabhängige Sales Organization (ISO) verbindet das Unternehmen Händler und Unternehmen mit einem Netzwerk von über 70 Payment Service Providern weltweit. Durch strategische Beratung, KI-gestützte Kostenoptimierung (SaveMyFees) und eine proprietäre Proxy-Gateway-Lösung bietet das Unternehmen eine einzigartige Wertschöpfung im fragmentierten europäischen Payment-Markt. Notiert an der Börse Düsseldorf.

Pressekontakt
Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40, 10117 Berlin
Vorstand: Alex Herbst
E-Mail: info@deutsche-payment.com
Web: www.deutsche-payment.com

Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Die aufgeführten Länder und Zahlungsmethoden stehen über das Partnernetzwerk der Deutsche Payment A1M SE zur Verfügung; die konkrete Verfügbarkeit für einzelne Händler kann je nach Branche, Risikoklassifizierung und regulatorischen Anforderungen variieren.



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Deutsche Payment A1M SE
Schlagwort(e): Finanzen

12.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: + 49 030 81454860
Fax: + 49 40 6378 5423
E-Mail: info@deutsche-payment.com
Internet: www.deutsche-payment.com
ISIN: DE000A2P74C5
WKN: A2P74C
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2275258

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2275258  12.02.2026 CET/CEST

