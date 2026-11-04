Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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04.11.2026 09:57:00
Deutsche Polizei nimmt mutmaßlichen Auftraggeber von Starlink-Anschlag fest
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Die Polizei in Baden-Württemberg hat den mutmaßlichen Auftraggeber des Anschlags auf das Starlink-Terminal in Polen festgenommen.
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