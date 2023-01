Deutsche Post-Aktie im Minus: Auftakt der Tarifgespräche bei der Deutschen Post

Diese Forderung für 160 000 Tarifbeschäftigte im Inland wird Thema bei den Tarifverhandlungen, die am Freitag starten. Das Unternehmen lehnt die 15-Prozent-Forderung als "realitätsfern" ab. "Bei den anstehenden Tarifverhandlungen wird es wichtig sein, dass wir die Balance zwischen Lohnsteigerungen für unsere Beschäftigten und wirtschaftlicher Tragfähigkeit für das Unternehmen finden", sagte ein Post -Sprecher vor Beginn der Verhandlungen. Er betonte, dass die Firma finanziell handlungsfähig bleiben müsse für Investitionen.

Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis hält das kräftige Lohnplus hingegen für "notwendig, gerecht und machbar". "Die Beschäftigten brauchen dringend einen Inflationsausgleich und sie erwarten darüber hinaus eine Beteiligung am Unternehmenserfolg", sagte die Gewerkschafterin und verwies auf die zuletzt glänzenden Zahlen des global agierenden Konzerns.

Die Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren "unter höchsten Belastungen" gearbeitet, nun erwarteten sie "eine dauerhafte finanzielle Anerkennung ihrer so wichtigen Arbeit für uns alle". Beim Verhandlungsauftakt wird nur mit einem ersten Abtasten beider Seiten gerechnet. Knapp zwei Wochen später soll es mit der nächsten Verhandlungsrunde weitergehen.

JPMorgan belässt Deutsche Post auf 'Neutral' - Ziel 46,40 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Analyst Samuel Bland beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer möglichen Übernahme der Bahn-Logistiktochter Schenker. Zu einem Preis, der für DSV als alternativen Bieter sinnvoll sei, ergebe sich für die Deutsche Post so gut wie kein Vorteil für die Gewinnentwicklung. Insofern sei es logischer, wenn DSV zum Zuge kommt.

Die Deutsche Post-Aktie notiert im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 1,07 Prozent im Minus bei 36,56 Euro.

BONN (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)