Deutsche Post-Aktie im Minus: Warburg Research weiter mit Kaufempfehlung für Deutsche Post

Die vorläufigen Angaben zum dritten Quartal zeigten, dass die Ergebnisse trotz der konjunkturellen Unsicherheiten alles andere als in Gefahr seien, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sollte sich die Aufmerksamkeit wieder auf die äußerst günstige Bewertung richten. Die Dividendenrendite sei attraktiv.

Deutsche Post-Aktien fallen via XETRA zeitweise um 0,14 Prozent auf 32,28 Euro.

/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)