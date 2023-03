Deutsche Post-Aktie im Plus: Deutsche Post mit mehr Umsatz und weniger Gewinn

Die Dividende für 2022 will der Bonner Logistikkonzern steigern, auf 1,85 Euro von 1,80 Euro im Vorjahr. Das Aktienrückkkaufprogramm soll zudem um 1 Milliarde Euro ausgeweitet werden.

Im Schlussquartal sank das EBIT um 13 Prozent auf 1,922 Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten war der Gewinn ebenfalls rückläufig, er gab nach auf 1,335 Milliarden Euro von 1,484 Milliarden bzw auf 1,09 Euro je Aktie unverwässert. Der Umsatz stieg um 1,7 Prozent auf 23,776 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr rechnet die Deutsche Post mit einem Rückgang bei der Hauptkenngröße, dem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), auf 6,0 und 7,0 Milliarden Euro, von 8,44 Milliarden Euro im soeben abgelaufenen Jahr. Wie stark der Rückgang ausfällt, hänge davon ab, welches von drei möglichen Szenarien im Zusammenhang mit der Erholung der Weltwirtschaft eintreffe, so der DAX-Konzern.

Für 2025 peilt der Konzern ein EBIT von mehr als 8,0 Milliarden Euro an, zu den Erwartungen für 2024 äußerte sich der Konzern zunächst nicht. Bisher steht für 2024 ein prognostiziertes EBIT von rund 8,5 Milliarden Euro im Raum, das mit der neuen Prognose für 2025 hinfällig sein dürfte.

Vorbereitet auf alle Tarif-Szenarien inkl Streik

Deutsche-Post-Chef Frank Appel sieht "keinen weiteren Spielraum" für ein höheres Angebot von Seiten des Konzerns im Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi. Er wäre "nicht überrascht", wenn die Gewerkschaftsmitglieder sich mehrheitlich gegen das Angebot aussprechen würden, das auf dem Tisch liegt, und "für Streik votieren", sagte Appel in der Investorenkonferenz, die online übertragen wurde. Der Konzern sei "auf alle Szenarien vorbereitet".

Verdi will am Donnerstag das Ergebnis der Urabstimmung veröffentlichen. Sollten mehr als 75 Prozent der Befragten das Angebot ablehnen, will die Gewerkschaft "unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen" einleiten. Im Januar und Februar fanden bereits bundesweit punktuelle Warnstreiks statt.

Verdi fordert für die 160.000 Tarifbeschäftigten des Logistik-Konzerns unter anderem 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von 12 Monaten. Verdi argumentiert mit den hohen Gewinnen des Konzerns sowie den Reallohnverlusten der Beschäftigten infolge der hohen Inflation. Die Deutsche Post hat in der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro für 2023 und 2024 enthält sowie laut Unternehmen in zwei Schritten eine Steigerung der monatlichen Grundentgelte der Tarifbeschäftigten um durchschnittlich 11,5 Prozent - in der Spitze bis zu 20,3 Prozent.

Das Angebot sei das höchste, das der Konzern je gemacht habe, sagte Appel.

Post-Aktie nach Aussagen zum Ausblick an DAX-Spitze

Aussagen der Deutschen Post zum Ausblick haben die Anleger am Donnerstag aufhorchen lassen. Die Aktie Gelb machte nach einem sehr schwachen Start eine Kehrtwende und legte am späten Vormittag als DAX-Spitzenreiter deutlich zu. So geht es via XETRA zeitweise 0,89 Prozent auf 41,18 Euro zu.

Die 50-Tage-Linie hatte nach dem Handelsstart gehalten. Nun legte die Aktie im etwas schwächeren Gesamtmarkt um 1,23 Prozent auf 41,315 Euro zu und befindet sich damit auch wieder über der 21-Tage-Linie, die bei etwas über 40,80 Euro verläuft und den kurzfristigen Trend angibt.

"Die Telefonkonferenz läuft wohl gut", sagte ein Händler. Die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs sei deutlich besser geworden als noch vor eineinhalb Monaten. Zudem hätten im Februar und im März die Volumina deutlich angezogen und das Paketaufkommen in Europa sei ermutigend.

Analyst Alexander Irving vom US-Analysehaus Bernstein Research hob zudem das Nettoergebnis des Logistikkonzerns positiv hervor. Hinzu komme das von zwei auf drei Milliarden Euro aufgestockte Aktienrückkaufprogramm bis 2024.

Die Analysten Dirk Schlamp von der DZ Bank und Christian Cohrs von Warburg Research lobten unterdessen den freien Barmittelzufluss, der sich sehr positiv entwickele und die Erwartungen übertroffen habe. "Die Prognose für 2023 liegt bei rund drei Milliarden Euro, was deutlich über der Dividendenausschüttung liegt", merkte Cohrs an und ergänzte: "Es scheint, dass die Investitionen sorgfältig gesteuert werden, um eine hohe Cash-Generierung zu gewährleisten, die zusätzliche Aktienrückkäufe ermöglicht."

Das auf drei Milliarden Euro aufgestockte Aktienrückkaufprogramm sei in diesem Zusammenhang "eindeutig eine gute Nachricht", betonte Cohrs. Gemeinsam mit der Dividendenerhöhung auf 1,85 Euro je Aktie dürfte dies dem Warburg-Experten zufolge die Aussicht auf vorübergehend schwächere Gewinne ausgleichen.

