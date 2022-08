Deutsche Post-Aktie legt vorbörslich zu: Umsatz und Ergebnis über den Prognosen

Für die Ziele im Gesamtjahr, die unter anderem einen operativen Gewinn (EBIT) von 8 Milliarden Euro plus/minus 5 Prozent vorsehen, sieht sich der Bonner Logistikkonzern auf Kurs. Sollte die weitere Geschäftsdynamik anhalten und die Wirtschaft sich nicht deutlich im zweiten Halbjahr verschlechtern, stellt der Konzern ein Übertreffen der Prognose in Aussicht, die am oberen Rand ein EBIT von 8,4 Milliarden Euro vorsieht. Sollte es zu einem scharfen Abschwung kommen, sei das untere Ende der Spanne, ein EBIT von 7,6 Milliarden Euro immer noch erreichbar. Auch das Ziel eines EBIT von rund 8,5 Milliarden Euro 2024 bekräftigte der Konzern.

Im Zeitraum April bis Juni erzielte die Deutsche Post einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,337 Milliarden Euro. Dies vergleicht sich mit 2,083 Milliarden Euro im Vorjahresquartal und einer vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung von 2,009 Milliarden Euro.

Nach Steuern und Dritten stieg der Gewinn auf 1,461 Milliarden Euro von 1,292 Milliarden. Je Aktie betrug er 1,20 Euro nach 1,05 und prognostizierten 1,01 Euro.

Der Umsatz stieg im Quartal auf 24,029 Milliarden Euro, ein Plus von 23,4 Prozent. Er übertraf die im Konsens geschätzten 21,793 Milliarden.

So reagiert die Deutsche Post-Aktie

Mit Kursgewinnen haben die Aktien der Deutschen Post am Freitag im vorbörslichen Handel auf den Quartalsbericht des Konzerns reagiert. Auf Tradegate stiegen sie um 2,5 Prozent auf rund 41 Euro in Relation zum XETRA-Schluss am Vortag. Nach der Kurserholung der zurückliegenden Wochen bedeutet das den höchsten Stand seit drei Monaten.

Der Logistikkonzern habe im zweiten Quartal den Marktkonsens für den Umsatz um zehn Prozent überboten und den für das operative Ergebnis (Ebit) sogar um 16 Prozent, schrieb Analyst Alex Irving von Bernstein in einer ersten Reaktion. Die Geschäfte schienen kaum oder gar nicht von den konjunkturellen Sorgen betroffen zu sein oder von der Abschwächung des Online-Handels, der die gesamte Branche beeinträchtigt habe.

