Deutsche Post-Aktie leichter: DHL Supply Chain hat Logistikkapazität nahe Frankfurt ausgebaut

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Supply Chain hat ihre Logistikkapazität für Pharma- und Medizinprodukte in Florstadt nahe Frankfurt ausgebaut.

Wie der Bonner DAX -Konzern mitteilt, wurde ein drittes Logistikzentrum mit einer Fläche von 32.000 Quadratmetern neben zwei bereits bestehenden Niederlassungen errichtet und so der bestehende "Life Sciences & Healthcare (LSH) Campus" erweitert.

In Florstadt bietet DHL Anbietern von medizinischen und pharmazeutischen Produkten zum Beispiel rund um die Uhr Lagerkapazitäten in drei verschiedenen Temperaturzonen bis zu minus 20 Grad sowie - auf Kundenwunsch - Reinräume. Angeboten werden Einlagerung, Kommissionierung sowie Value Added Services bis hin zu hochkomplexen, automatisierten Logistiklösungen.

Die Deutsche Post-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent tiefer bei 40,61 Euro.

DJG/uxd/sha

FRANKFURT (Dow Jones)