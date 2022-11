Deutsche Post-Aktie schwächelt: Deutsche Post erhöht Gewinnziel weniger stark als erhofft

Die Deutsche Post schraubt ihr Gewinnziel für 2022 trotz eines erfolgreichen dritten Quartals doch nicht so stark nach oben wie zunächst angedeutet.

Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte circa fünf Prozent auf rund 8,4 Milliarden Euro zulegen, teilte der DAX 40 -Konzern am Dienstag in Bonn mit. Bis Anfang Oktober hatte Deutsche Post -Chef Frank Appel einen operativen Gewinn zwischen 7,6 und 8,4 Milliarden Euro angepeilt und auch nicht ausgeschlossen, dass es noch besser laufen könnte. Am 10. Oktober hatte der Konzern dann mitgeteilt, dass bei einer anhaltend soliden Geschäftsentwicklung er seine Prognose anheben werde. Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit 8,6 Milliarden Euro gerechnet.

Im XETRA-Handel sinkt die Deutsche Post-Aktie zeitweise um 1,77 Prozent auf 35,18 Euro.

