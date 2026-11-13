DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
13.11.2026 11:04:00
Deutsche Post hebt Paketpreise für Verbraucher 2027 an
Gleichzeitig bekommen die Verbraucher bei Päckchen dem Konzern zufolge aber mehr Leistung: Künftig seien Sendungsverfolgung und Haftung bis 20 Euro automatisch enthalten. Auch Päckchen und Pakete in Länder außerhalb der EU werden teurer. Der Konzern differenziert im kommenden Jahr aber die Preise in Filialen und im Internet. Der Onlinepreis für besonders stark nachgefragte Produkte wie das DHL Paket zwei Kilo bleibe etwa mit 6,19 Euro stabil. 2028 soll es dann weitere Preiserhöhungen geben. Auch Geschäftskunden sollen 2027 mehr zahlen müssen.
Grünes Licht vom Regulator
Grundlage für die neuen Preise ist eine Entscheidung der deutschen Bundesnetzagentur. Diese ermöglicht den Bonnern auch eine Erhöhung der Preise beim Briefporto. Der Preis für den Standardbrief soll etwa 2027 auf 1,15 Euro steigen nach bisher 95 Cent. Der Regulierer Bundesnetzagentur muss die Pläne der Post aber noch endgültig genehmigen. "Die Preisanpassungen sind notwendig aufgrund gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation sowie zur Sicherstellung einer flächendeckenden, nachhaltigeren Versorgung in Deutschland", erklärte die Post.
Bei der Österreichischen Post gibt es keine Pläne für eine allgemeine Preisanhebung mit Jahreswechsel. Da und dort könne es aber zu Inflationsanpassungen kommen, so Postchef Walter Oblin am gestrigen Donnerstag bei der Präsentation der Neun-Monats-Zahlen des börsenotierten, teilstaatlichen Konzerns.
stf
ISIN DE0005552004 AT0000APOST4 WEB http://www.deutschepost.de http://www.post.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|60,68
|1,20%
|Österreichische Post AG
|32,10
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.