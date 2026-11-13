DHL Group Aktie

DHL Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.11.2026 11:04:00

Deutsche Post hebt Paketpreise für Verbraucher 2027 an

Die deutschen Verbraucher werden im kommenden Jahr für viele Paketsendungen der Deutschen Post mehr zahlen müssen. Der Konzern werde seine Preise für Privatkunden 2027 "moderat anpassen", teilten die Bonner mit. So steigt etwa der Preis für ein Päckchen S in der Filiale zum Jahreswechsel von 4,19 Euro auf 5,19 Euro, beim Päckchen M sind es 5,79 Euro statt 5,19 Euro und bei Paketen bis zu zwei Kilo 6,79 Euro anstelle von 6,19 Euro.

Gleichzeitig bekommen die Verbraucher bei Päckchen dem Konzern zufolge aber mehr Leistung: Künftig seien Sendungsverfolgung und Haftung bis 20 Euro automatisch enthalten. Auch Päckchen und Pakete in Länder außerhalb der EU werden teurer. Der Konzern differenziert im kommenden Jahr aber die Preise in Filialen und im Internet. Der Onlinepreis für besonders stark nachgefragte Produkte wie das DHL Paket zwei Kilo bleibe etwa mit 6,19 Euro stabil. 2028 soll es dann weitere Preiserhöhungen geben. Auch Geschäftskunden sollen 2027 mehr zahlen müssen.

Grünes Licht vom Regulator

Grundlage für die neuen Preise ist eine Entscheidung der deutschen Bundesnetzagentur. Diese ermöglicht den Bonnern auch eine Erhöhung der Preise beim Briefporto. Der Preis für den Standardbrief soll etwa 2027 auf 1,15 Euro steigen nach bisher 95 Cent. Der Regulierer Bundesnetzagentur muss die Pläne der Post aber noch endgültig genehmigen. "Die Preisanpassungen sind notwendig aufgrund gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation sowie zur Sicherstellung einer flächendeckenden, nachhaltigeren Versorgung in Deutschland", erklärte die Post.

Bei der Österreichischen Post gibt es keine Pläne für eine allgemeine Preisanhebung mit Jahreswechsel. Da und dort könne es aber zu Inflationsanpassungen kommen, so Postchef Walter Oblin am gestrigen Donnerstag bei der Präsentation der Neun-Monats-Zahlen des börsenotierten, teilstaatlichen Konzerns.

stf

ISIN DE0005552004 AT0000APOST4 WEB http://www.deutschepost.de http://www.post.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
09.11.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
09.11.26 DHL Group Hold Warburg Research
09.11.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.11.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 60,68 1,20% DHL Group (ex Deutsche Post)
Österreichische Post AG 32,10 0,47% Österreichische Post AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:22 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen