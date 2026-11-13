Deutsche Post hebt Paketpreise für Verbraucher 2027 an

Die deutschen Verbraucher werden im kommenden Jahr für viele Paketsendungen der Deutschen Post mehr zahlen müssen. Der Konzern werde seine Preise für Privatkunden 2027 "moderat anpassen", teilten die Bonner mit. So steigt etwa der Preis für ein Päckchen S in der Filiale zum Jahreswechsel von 4,19 Euro auf 5,19 Euro, beim Päckchen M sind es 5,79 Euro statt 5,19 Euro und bei Paketen bis zu zwei Kilo 6,79 Euro anstelle von 6,19 Euro.

Gleichzeitig bekommen die Verbraucher bei Päckchen dem Konzern zufolge aber mehr Leistung: Künftig seien Sendungsverfolgung und Haftung bis 20 Euro automatisch enthalten. Auch Päckchen und Pakete in Länder außerhalb der EU werden teurer. Der Konzern differenziert im kommenden Jahr aber die Preise in Filialen und im Internet. Der Onlinepreis für besonders stark nachgefragte Produkte wie das DHL Paket zwei Kilo bleibe etwa mit 6,19 Euro stabil. 2028 soll es dann weitere Preiserhöhungen geben. Auch Geschäftskunden sollen 2027 mehr zahlen müssen.

Grünes Licht vom Regulator

Grundlage für die neuen Preise ist eine Entscheidung der deutschen Bundesnetzagentur. Diese ermöglicht den Bonnern auch eine Erhöhung der Preise beim Briefporto. Der Preis für den Standardbrief soll etwa 2027 auf 1,15 Euro steigen nach bisher 95 Cent. Der Regulierer Bundesnetzagentur muss die Pläne der Post aber noch endgültig genehmigen. "Die Preisanpassungen sind notwendig aufgrund gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation sowie zur Sicherstellung einer flächendeckenden, nachhaltigeren Versorgung in Deutschland", erklärte die Post.

Bei der Österreichischen Post gibt es keine Pläne für eine allgemeine Preisanhebung mit Jahreswechsel. Da und dort könne es aber zu Inflationsanpassungen kommen, so Postchef Walter Oblin am gestrigen Donnerstag bei der Präsentation der Neun-Monats-Zahlen des börsenotierten, teilstaatlichen Konzerns.

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