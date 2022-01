Deutsche Post im Aufwind: Das ist der Grund

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie der Deutschen Post kann im heutigen Handel um mehr als drei Prozent zulegen und zählt damit zu den stärksten Titeln im DAX. Neben der allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten profitiert das "Musterdepot-Urgestein" vor allem auch von einem sehr bullishen Analystenkommentar. So hat die britische Großbank Barclays das Kursziel für die Papiere der Deutschen Post von 72 auf 77 Euro erhöht, was satte 47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Das Anlagevotum bestätigte Analystin Alexia Dogani mit "Overweight". Sie geht davon aus, dass es voraussichtlich keinen Rückgang bei den hohen Frachtraten geben wird. Sie rechnet unverändert mit einem "angespannten Verhältnis" von Frachtangeboten und Nachfrage. Darüber hinaus dürfte das erwartete wirtschaftliche Wachstum dem Bonner Logistikriesen in die Karten spielen.