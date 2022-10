Deutsche Post sucht für Weihnachten über 10.000 Aushilfskräfte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post will mehr als 10.000 Aushilfskräfte einstellen, um den in den kommenden Wochen bis Weihnachten erwarteten Anstieg der Paketsendungen zu bewältigen. Insbesondere für die Bereiche Zustellung, Sortierung und Verladung sollen Aushilfskräfte eingestellt werden, teilte das Unternehmen mit. Zudem mietet die Deutsche Post rund 4.000 Zustellfahrzeuge zusätzlich an, um ihre Bestandsflotte zu erweitern.

Bereits jetzt sei ein positiver Wachstumstrend insbesondere in den Bereichen Online-Apotheken, günstiger Mode und Unterhaltungselektronik zu sehen. Ab November dürften dann Black Friday, Cyber Monday und Weihnachten die Warenbestellungen der Kunden wie jedes Jahr sprunghaft in die Höhe schnellen lassen, teilte das Unternehmen mit.

Konkret kalkuliert Deutsche Post DHL in den Monaten November und Dezember mit einem Anstieg der Paketmengen um 70 Prozent gegenüber dem Monat September, an einzelnen Spitzentagen vor Heiligabend dürften es bis zu 11 Millionen Pakete sein.

