Deutsche-Post-Tochter und TotalEnergies mit Solar-Projekt in Dubai - Aktien ohne gemeinsame Richtung

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Global Forwarding hat mit TotalEnergies einen Vertrag für ein Solarenergieprojekt in Dubai unterzeichnet.

Der französische Energiekonzern TotalEnergies soll acht DHL-Standorte in Dubai mit Solaranlagen ausstatten, die einer Fläche von mehr als 46.000 Quadratmetern entsprechen. Das Solarenergie-System soll im ersten Jahr mehr als 6.000 Tonnen Kohlendioxid einsparen.

Das gesamte Solarenergie-System soll mehr als 14.000 Megawattstunden Strom pro Jahr erzeugen, genug Energie, um jährlich mehr als 16.000 Haushalte in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu versorgen. Neben der Versorgung der Standorte mit Solarstrom werden auch acht Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert. Mit den Initiativen soll das Ziel der Deutsche Post DHL Group unterstützt werden, bis 2030 60 Prozent der Flotte zu elektrifizieren und ab 2050 eine emissionsfreie Logistik.

Das Projekt setze damit eine strategische Kooperation aus dem Jahr 2019 fort.

Die Aktie der Deutschen Post zeigt sich am Mittwoch auf XETRA zeitweise 1,26 Prozent stärker bei 53,06 Euro, während Papiere von TotalEnergies an der EURONEXT in Paris um 1,56 Prozent auf 43,02 Euro nachgeben.

FRANKFURT (Dow Jones)