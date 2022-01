Deutsche Post verkauft Greenplan in Management-Buyout

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post verkauft die Greenplan GmbH, eine DHL-Routenplanungstool-Tochter, im Rahmen eines Management-Buyout. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem aktuellen Management sei unterzeichnet worden, teilte der Bonner Logistik-Konzern mit.

Clemens Beckmann, CEO von Greenplan, hält künftig 75 Prozent am Unternehmen, Miteigentümer Florian Merget die restlichen 25 Prozent. Merget, zuvor Head of Strategy and Business Development bei Greenplan, ist jetzt Managing Director der Greenplan GmbH.

Beckmann und Merget werden zusammen das Geschäft von Greenplan - einer cloudbasierten, dynamischen Routenoptimierung für Logistikunternehmen - weiterführen und strategisch entwickeln, inklusive der globalen Expansion und Weiterentwicklung des Algorithmus. DHL werde weiterhin ein wichtiger Kunde von Greenplan bleiben.

Finanzielle Details der Transaktion werden einem Post-Sprecher zufolge nicht veröffentlicht.

Mit dem Verkauf konzentriert sich der Konzern auf das Kerngeschäft der Transport- und Logistikleistungen. Die Weiterentwicklung von Software-Startup-Unternehmen sehe die Deutsche Post nicht als Kerngeschäft an.

Greenplan begann 2016 als Forschungspartnerschaft zwischen DHL und dem Mathematischen Institut der Universität Bonn, zunächst als Forschungsprojekt zur Optimierung der Transport- und Routenplanung für DHL.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 06:56 ET (11:56 GMT)