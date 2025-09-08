|
08.09.2025 08:05:44
Deutsche Produktion im Juli höher als erwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Produktion im verarbeitenden Sektor Deutschlands ist im Juli etwas deutlicher als erwartet gestiegen, und zwar auf Basis eines deutlich nach oben revidierten Vormonatswerts. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent und lag um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um nur 1,0 Prozent prognostiziert. Zudem wurde das vorläufig für Juni gemeldete Minus von 1,9 Prozent auf 0,1 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von Mai bis Juli war die Produktion um 0,1 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.
