Deutsche Produktion sinkt - "Dunkle Wolken über der Industrie"

Berlin (Reuters) - Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juli den dritten Monat in Folge heruntergefahren und tun sich schwer in der Konjunkturflaute.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,8 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet, nach minus 1,4 Prozent im Juni. "Das ist kein wirkliches Desaster, aber wieder eine Zahl, die das anhaltende Abbröckeln der Konjunktur unterstreicht", sagte LBBW-Analyst Jens-Oliver Niklasch. "Das dritte Quartal dürfte einen Rückgang der Wirtschaftsleistung bringen."

Die angeschlagene Industrie hat zu Beginn des zweiten Halbjahrs einen neuen Dämpfer hinnehmen müssen: Die Aufträge brachen im Juli mit minus 11,7 Prozent so stark ein wie seit über drei Jahren nicht mehr. Von Juni auf Juli sank die Produktion um 1,8 Prozent. "Über der Industrie hängen weiter dunkle Wolken", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Der Schrumpfmodus hat den Sektor nach wie vor fest im Griff, tiefer war das Produktionsniveau zuletzt im Pandemie-Umfeld." Die Produktionsräder liefen vorerst langsamer - "dies auch, weil der Bausektor noch Federn lassen wird". Die schwache Weltwirtschaft und hohe Energiepreise sorgten für einen düsteren Ausblick.

"In den kommenden Monaten dürfte sich die Abwärtstendenz in der Industrie fortsetzen und mit dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte schrumpft", sagte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank plädierte dafür, dass zweite Halbjahr schnell abzuschreiben. "Die Hoffnungen beruhen jetzt schon auf einem besseren Jahr 2024."

HABECK - DEUTSCHLAND MUSS RAUS AUS DER KOMFORTZONE

Die Daten seien ein Anlass zur Sorge, erklärte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK). Neben schleppender weltweiter Nachfrage, gestiegener Zinsen und einem Mangel an Fachkräften belasteten vor allem die hohen Energiekosten die Industrie, sagte DIHK-Außenwirtschaftsexpertin Carolin Herweg. Laut einer DIHK-Umfrage erwägen oder planen knapp zwei Drittel der Industriebetriebe, Produktionskapazitäten ins Ausland zu verlagern. "Das sind keine guten Nachrichten für den Standort Deutschland."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht Deutschland derweil als zu stark gefangen in der Komfortzone. "Raus aus der Comfort Zone der Selbstzufriedenheit" müsse daher das Motto lauten, sagte der Grünen-Politiker im Bundestag. Konkrete Maßnahmen dafür nannte er nicht. Habeck warnte davor, trotz aktuell schwacher Wirtschaftsdaten den Standort schlechtzureden. "Wir haben Probleme." Viele davon hingen noch mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zusammen, in dessen Folge die Energiepreise gestiegen seien. Es gebe aber auch potenzielle Investitionen von rund 80 Milliarden Euro in der Pipeline. Der finanz- und haushaltspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Sebastian Brehm, appellierte wegen der schwachen Industriedaten an die Ampel-Koalition, die Energiesteuern umgehend auf das europäische Mindestniveau zu senken.

Die Produktion von Investitionsgütern ging im Juli um 2,9 Prozent zurück, bei Konsumgütern sank sie um 1,0 Prozent und die Herstellung von Vorleistungsgütern fiel um 0,7 Prozent. Außerhalb der Industrie stieg die Energieerzeugung im Juli um 2,2 Prozent und die Bauproduktion um 2,6 Prozent. Die Industrieproduktion habe sich somit auch zum Beginn des dritten Quartals noch nicht von ihrer Schwäche erholt, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. "Angesichts der stark eingetrübten Geschäfts- und Exporterwartungen der Unternehmen sowie der insgesamt schwachen Entwicklung der Auftragseingänge ist eine spürbare Erholung der Industrieproduktion noch nicht absehbar."

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet, dass die deutsche Wirtschaftskraft dieses Jahr um 0,5 Prozent schrumpft. Die Ifo rechnet mit einem Rückgang um 0,4 Prozent.

