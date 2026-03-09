Deutsche Produktion sinkt im Januar leicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Januar leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent zurück und lag um 1,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, nachdem sie im Dezember um 0,4 Prozent darüber gelegen hatte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 1,0 Prozent prognostiziert. Für Dezember meldeten die Statistiker einen revidierten Rückgang von 1,0 (vorläufig: minus 1,9) Prozent.

