08.05.2026 08:03:43

Deutsche Produktion sinkt im März unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im März unerwartet gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent zurück und lag kalenderbereinigt um 2,8 (Februar: minus 0,2) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für März einen monatlichen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Den für Februar vorläufig gemeldeten Rückgang von 0,3 Prozent revidierten die Statistiker zudem auf 0,5 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 02:04 ET (06:04 GMT)

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