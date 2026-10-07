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07.10.2026 08:11:41
Deutsche Produktion steigt im August stärker als erwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat im August deutlicher als erwartet zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die Produktion gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent und lag kalenderbereinigt um 2,3 (Juli: minus 1,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für August ein monatliches Plus von nur 0,5 Prozent prognostiziert. Der für Juli vorläufig gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 1,1 Prozent wurde auf 1,2 Prozent revidiert.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)
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