07.07.2026 08:07:40

Deutsche Produktion steigt im Mai um 0,9 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Mai entgegen den Erwartungen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lag kalenderbereinigt auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Im April hatte sie noch um 0,9 Prozent darunter gelegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für Mai ein monatliches Minus von 0,2 Prozent prognostiziert. Allerdings hatte ein kräftiger Anstieg des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe schon darauf hingedeutet, dass die Experten mit ihrer Prognose falsch liegen würden. Den für April vorläufig gemeldeten Anstieg von 0,4 Prozent revidierten die Statistiker auf Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)

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