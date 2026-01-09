|
09.01.2026 08:06:41
Deutsche Produktion steigt im November um 0,8 Prozent
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Produktion im verarbeitenden Sektor Deutschlands ist im November entgegen den Erwartungen nicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lag um ebenfalls 0,8 (Oktober: plus 1,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von nur 0,7 Prozent prognostiziert. Allerdings hatte sich nach dem am Donnerstag gemeldeten Anstieg des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe bereits abgezeichnet, dass auch die Produktion gestiegen sein dürfte. Der vorläufig für Oktober gemeldete Produktionsanstieg von 1,8 Prozent wurde auf 2,0 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von September bis November war die Produktion um 0,7 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 09, 2026 02:06 ET (07:06 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.