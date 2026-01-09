09.01.2026 08:06:41

Deutsche Produktion steigt im November um 0,8 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im verarbeitenden Sektor Deutschlands ist im November entgegen den Erwartungen nicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lag um ebenfalls 0,8 (Oktober: plus 1,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von nur 0,7 Prozent prognostiziert. Allerdings hatte sich nach dem am Donnerstag gemeldeten Anstieg des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe bereits abgezeichnet, dass auch die Produktion gestiegen sein dürfte. Der vorläufig für Oktober gemeldete Produktionsanstieg von 1,8 Prozent wurde auf 2,0 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von September bis November war die Produktion um 0,7 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 02:06 ET (07:06 GMT)

