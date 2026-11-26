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26.11.2026 08:39:41
Deutsche Reallöhne steigen im dritten Quartal um 1,3 Prozent
DOW JONES--Die Reallöhne in Deutschland sind im dritten Quartal 2026 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Reallöhne um 1,3 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne verzeichneten unter anderem die Bereiche Energieversorgung sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, während Geringverdiener und Auszubildende erneut die stärksten Zuwächse erzielten.
Die Nominallöhne stiegen im dritten Quartal um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 2,9 Prozent.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2026 02:40 ET (07:40 GMT)
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