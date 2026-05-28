28.05.2026 08:16:42

Deutsche Reallöhne steigen im ersten Quartal um 1,8 Prozent

DOW JONES--Die Reallöhne in Deutschland sind im ersten Quartal 2026 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Reallöhne um 1,8 Prozent höher als im Vorjahresquartal. "Hauptgrund für das überdurchschnittliche Nominallohnwachstum bei Geringverdienern und Azubis dürften die Erhöhungen des Mindestlohns auf 13,90 Euro und der Mindestausbildungsvergütung zum 1. Januar 2026 sein", erklärten die Statistiker.

Die Nominallöhne stiegen im ersten Quartal um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 2,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)

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