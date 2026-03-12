|
Deutsche Rohstoff gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Deutsche Rohstoff hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Rohstoff 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 45,0 Millionen EUR – eine Minderung von 31,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 65,7 Millionen EUR eingefahren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6,03 EUR gegenüber 10,26 EUR je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,45 Prozent zurück. Hier wurden 195,10 Millionen EUR gegenüber 236,35 Millionen EUR im Vorjahr generiert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,75 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 190,73 Millionen EUR gerechnet.
