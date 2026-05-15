Deutsche Rohstoff stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Deutsche Rohstoff präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 21,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Rohstoff 2,55 EUR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 43,5 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 25,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Rohstoff 58,5 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at