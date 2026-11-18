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18.11.2026 06:31:28
Deutsche Rohstoff veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Deutsche Rohstoff hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 143,06 Prozent auf 112,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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