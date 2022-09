Deutsche Steuereinnahmen gehen im August leicht zurück

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen haben im August 2022 um 2,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen, nachdem sie im Vormonat noch leicht gestiegen waren. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Im Juli und August führten die aufgrund des hohen Energiepreisniveaus beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen wie Kinderbonus, Anhebung von Grundfreibetrag und Arbeitnehmer-Pauschbetrag sowie die temporäre Senkung der Energiesteuer laut den Angaben zu Einnahmeminderungen.

Das Aufkommen der Gemeinschaftsteuern ging im August um 1,4 Prozent zurück. Sowohl die Lohnsteuer als auch die Steuern vom Umsatz wiesen im August nur geringe Einnahmezuwächse auf. Eine schwache Entwicklung bei der Lohnsteuer mit einem Plus von 1,7 Prozent sei unter anderem auf die Auswirkungen des Steuerentlastungsgesetzes 2022 zurückzuführen gewesen. Die übrigen Gemeinschaftsteuern hätten Einnahmerückgänge verzeichnet. Die Einnahmen aus den Bundessteuern gingen um 12,3 Prozent zurück, darunter sanken die aus der Energiesteuer um 33,2 Prozent.

Der Bund verbuchte im August 2,2 Prozent weniger an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 21,8 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 25,5 Milliarden Euro um 3,9 Prozent weniger an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im August auf rund 54,2 Milliarden Euro. Bereits im Juli waren die Steuereinnahmen als Konsequenz aus Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung mit 0,3 Prozent in deutlich geringerem Umfang gestiegen als in den Monaten zuvor.

In den ersten acht Monaten des Jahres nahmen die Steuereinnahmen insgesamt um 12,8 Prozent auf 522,3 Milliarden Euro zu. Bund und Länder verbuchten jeweils ein Plus von 14,1 Prozent. Das merkliche Plus sei zum Teil bedingt durch die insbesondere im ersten Halbjahr noch schwache Vergleichsbasis 2021 infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sowie der im Zusammenhang damit ergriffenen steuerlichen Maßnahmen.

Konjunkturausblick deutlich schlechter

Für die weitere Konjunkturentwicklung erklärten die Ökonomen des Ministeriums, der Ausblick für das zweite Halbjahr habe sich "angesichts der nahezu vollständig ausgesetzten Gaslieferungen aus Russland und der außerordentlich hohen Energiepreise deutlich verschlechtert". Beides habe das wirtschaftliche Geschehen belastet und die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung deutlich erhöht. Um dem entgegenzuwirken, hätten die Koalitionsparteien Anfang September ein drittes Entlastungspaket vereinbart.

"Es ist zu erwarten, dass die hohen Energiepreise schrittweise an die Endverbraucherinnen und -verbraucher weitergegeben und damit den privaten Konsum dämpfen werden", betonte das Ministerium. Zudem dürfte insbesondere die energieintensive Industrie von den hohen Energiepreisen belastet werden, mit negativen Rückwirkungen auf die Produktion. Neben den Energiepreisen belasten weiterhin andauernde Störungen der Lieferketten die konjunkturelle Entwicklung. Die hohe Unsicherheit und der eingetrübte Ausblick zeigten sich insbesondere in den vorlaufenden Konjunkturindikatoren.

Im ersten Halbjahr habe die deutsche Wirtschaft aber "den widrigen Umständen getrotzt" - das reale Bruttoinlandsprodukt sei im zweiten Quartal um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, nach einem Plus von 0,8 Prozent im ersten Quartal. Wachstumsimpulse seien vor allem vom privaten und staatlichen Konsum gekommen. "Bauinvestitionen und Außenhandel wirkten dagegen dämpfend", konstatierte das Finanzministerium.

Zur Inflationsentwicklung erklärte das Ministerium, nachdem die Inflationsrate im August auf stark erhöhtem Niveau wieder auf 7,9 Prozent zugelegt habe, sei für September "angesichts der Energiepreisentwicklung und des Auslaufens der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe und des 9-Euro-Tickets mit einem weiteren Anstieg zu rechnen". Ab Oktober wirke die Erhebung der Gasumlage für sich genommen inflationserhöhend, was allerdings durch die Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Erdgas gedämpft werde.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2022 18:00 ET (22:00 GMT)