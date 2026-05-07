Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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07.05.2026 07:55:00
Deutsche Telekom: Verdi ruft erneut zu Warnstreiks auf
Die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom gehen bald in eine neue Runde. Warnstreiks sollen die Forderungen bekräftigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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