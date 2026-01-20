Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Gruppenspieltage
|
20.01.2026 07:19:38
Deutsche Telekom-Aktie: 18 WM-Spiele werden exklusiv an den ersten Spieltagen übertragen
Zu den Begegnungen, die nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sind, gehört unter anderem das Topspiel Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni. Teil des exklusiven Angebots ist auch die Auftaktpartie von Gastgeber USA gegen Paraguay am 12. Juni.
Die Telekom zeigt alle 104 Partien des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada, davon 44 Begegnungen exklusiv. Kostenfrei übertragen ARD und ZDF 60 Begegnungen, darunter die Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale. Die weitere Verteilung der WM-Spiele zwischen den drei beteiligten Sendern erfolgt vor dem dritten Gruppenspieltag. MagentaTV wird dann sein Angebot mit täglichen Exklusivspielen ausbauen und drei Konferenzen anbieten.
/mrs/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
19.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26