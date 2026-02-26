Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:23 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 33,82 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 18,27 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1 244 749 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 22,3 Prozent nach oben. Am 26.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.