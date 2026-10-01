Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

Deutsche Telekom-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Nick Lyall genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nick Lyall beleuchtete am Mittwoch die Konsolidierung der Telekombranche in Europa und suchte nach den Gewinnern. KI-Sorgen hält er generell für überzogen. Seine Favoriten heißen BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, 1&1, Digi Spain, SES und Zegona. Hier sieht er deutliches Kurspotenzial und große Ertragsdynamik.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 10:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 25,86 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 36,12 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 486 502 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 3,5 Prozent ein. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.