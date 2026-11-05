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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Analyse im Fokus 05.11.2026 09:18:09

Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Deutsche Telekom-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. ?Ohne Berücksichtigung der bereits vorab gemeldeten Resultate der US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe der Umsatz die Markterwartung um gut drei Prozent übertroffen, ?schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Gründe dafür seien vor allem die anhaltenden Lizenzerlöse aus der Fußball-WM und die guten Geschäfte durch den direkten Verkauf von Smartphones und Netzwerk-Hardware an Endkunden und Unternehmen, aber auch der Anstieg der Serviceumsätze.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Telekom-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 2,9 Prozent auf 25,99 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 46,21 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 507 509 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 3,0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Deutsche Telekom am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

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