Deutsche Telekom-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb das Team um Analyst Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte OTE, Proximus, Telefonica und Vodafone ab. Er empfahl derweil KPN und Telia.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 14:55 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,72 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 24,42 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1 600 671 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 4,0 Prozent. Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.