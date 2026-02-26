Deutsche Telekom Aktie
Deutsche Telekom-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das vierte Quartal habe erwartungsgemäß den Erholungstrend in Deutschland bestätigt, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick liege im erwarteten Rahmen. Nach dem starken Kursverlauf rechnet er aber mit einer eher trägen Reaktion.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 12:36 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,86 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,70 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 598 803 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 22,4 Prozent nach oben. Deutsche Telekom dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|18:37
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
