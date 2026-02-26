Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

Aktienbewertung 26.02.2026 12:52:48

Deutsche Telekom-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight

Barclays Capital hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Telekom-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das vierte Quartal habe erwartungsgemäß den Erholungstrend in Deutschland bestätigt, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick liege im erwarteten Rahmen. Nach dem starken Kursverlauf rechnet er aber mit einer eher trägen Reaktion.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:36 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,86 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,70 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 598 803 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 22,4 Prozent nach oben. Deutsche Telekom dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom Buy UBS AG
Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 33,95 2,82% Deutsche Telekom AG

