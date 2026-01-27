Deutsche Telekom-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Kursschwäche seit Mitte des Vorjahres zeichne sich nun eine Trendwende ab, schrieb Polo Tang am Montagabend. Die Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile US dürften ebenso ermutigen wie die Telekom-Quartalszahlen Ende Februar.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:36 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,01 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 32,17 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 924 718 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 2,3 Prozent. Deutsche Telekom dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

