Deutsche Telekom-Aktie dennoch leichter: TV-Rechte für WM 2030 errungen

Das Unternehmen hat sich beim Wettbieten um ein Paket für 104 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 durchgesetzt. Alle Partien des Turniers in sechs verschiedenen Ländern werden in vier Jahren nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sein - so wie bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko.

"Jetzt kann ich das bestätigen", sagte Telekom-Deutschland-Chef Rodrigo Diehl vor dem WM-Endspiel zwischen Spanien und Argentinien bei MagentaTV. "Wir haben die Rechte für die WM in 2030 erworben, wir haben das schon unterschrieben. Ich freue mich total auf das, was kommt."

Der Bezahl-Sender des Konzerns "ist die Heimat für erstklassigen Live-Sport - heute und in Zukunft!", kommentierte der Deutschland-Chef den Deal: "Wir bieten Fußball-Fans mit Magenta TV einzigartige Sportberichterstattung und hochkarätige Expertise gepaart mit hohem Unterhaltungswert." Für die WM 2026 hatte die Telekom ein Großaufgebot an Experten verpflichtet, darunter Thomas Müller, Mats Hummels und den designierten Bundestrainer Jürgen Klopp.

ARD und ZDF waren auch interessiert

Die Telekom hatte Spiele der WM 2026 per Sub-Lizenz an die frei empfangbaren Sender ARD und ZDF verkauft. 44 Partien liefen in den vergangenen Wochen allerdings exklusiv bei der kostenpflichtigen Telekom-Plattform MagentaTV, darunter zwei Viertelfinals.

Die öffentlich-rechtlichen Sender waren ebenfalls an den Medien-Rechten für 2030 interessiert. Zuletzt wollten sie sich nicht zur WM in Spanien, Portugal und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay äußern.

Die Telekom hat sich spätestens dank des neuen Vertrages mit der FIFA als Pay-TV-Anbieter bei großen Fußball-Turnieren etabliert. Sie zeigte über MagentaTV bereits Spiele von zwei Europameisterschaften und hat auch bei der Euro in zwei Jahren als einziger Anbieter alle Begegnungen im Programm.

Erneut zahlreiche Spiele exklusiv beim Bezahlsender

Wie bei den WM-Turnieren 2022 und 2026 sind ARD und ZDF - über verschiedene Konstrukte von Sublizenzen - bei der Euro 2028 Partner des Bonner Unternehmens. Ein ähnliches Modell ist auch für das WM-Turnier in vier Jahren denkbar.

"Mit der EURO 2028 und jetzt auch der WM 2030 haben wir die nächsten beiden Fußball-Großereignisse bei MagentaTV im Programm", kommentierte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen und sprach von "zahlreichen exklusiven Spielen". Butzen sagte weiter: "Wir entwickeln unser Fußball-Konzept konsequent weiter und werden mit MagentaTV auch bei den nächsten großen Turnieren für Überraschungen sorgen."

Die Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 27,04 Euro.

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BERLIN (dpa-AFX)