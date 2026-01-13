Deutsche Telekom-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

UBS AG-Analyst Polo Tang hat sich das Deutsche Telekom-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,70 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. Seine präferierten Werte sind Orange, die Deutsche Telekom sowie Swisscom und Tele2.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 14:35 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 28,47 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 25,40 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 471 943 Deutsche Telekom-Aktien. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 vorlegen.

