Deutsche Telekom-Aktie fester: JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

Analyst Akhil Dattani erwartet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Quartal. Er hob zwar seine Umsatz- und Gewinnschätzungen leicht an wegen T-Mobile US, berücksichtigte in seinem Modell aber auch gestiegene Kapitalkosten und den starken US-Dollar.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel 0,84 Prozent höher bei 18,22 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 01:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 01:22 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)