09.12.2025 15:09:41
Deutsche Telekom-Aktie gesucht: KI-Pakt mit OpenAI beflügelt
Wie der DAX-Konzern mitteilte, erhält er dabei als eines der ersten Unternehmen frühen Zugang zu einem Alpha-Phasenmodell.
Telekom und OpenAI wollen gemeinsam daran arbeiten, einfache, personalisierte und mehrsprachige KI-Anwendungen für Kommunikation und Produktivität im Alltag zu entwickeln. Die ersten Pilotprojekte sind laut Mitteilung für das erste Quartal 2026 geplant.
Die Zusammenarbeit sei als "strategisch" angelegt, so Abdurazak Mudesir, Vorstandsmitglied für Product & Technology bei der Telekom.
Die News Corp, zu der das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, hat eine Vereinbarung mit OpenAI zur Lizenzierung ihrer Inhalte geschlossen.Via XETRA steigt die Telekom-Aktie zwischenzeitlich um 0,85 Prozent auf 27,32 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
