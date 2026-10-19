Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XD9Z / ISIN: US92857W3088
|MSS
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19.10.2026 16:06:42
Deutsche Telekom-Aktie gibt nach: Gemeinsamer Bietervorstoß für europäische Satelliten-Frequenzen
Wie die Deutsche Telekom mitteilte, hat sie mit Orange, Telefonica und Vodafone eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der die Konzerne ein gemeinsames Gebot für die Zuteilung von Frequenzen für mobile Satellitendienste in Europa prüfen wollen. Es gehe darum, eine flächendeckende Versorgung auch in unterversorgten Gebieten zu erreichen, kritische Kommunikation zu schützen und die Entwicklung einer europäischen Satellitenkonstellation unterstützen.
Die vier Netzbetreiber wollen zentrale Infrastrukturen am Boden sowie wichtige Koordinierungs- und Steuerungsfunktionen in Europa aufbauen, sich aber nicht direkt an einer Satellitenkonstellation beteiligen. Das soll ein noch auszuwählender Partner übernehmen.
Die Initiative unterstütze das Ziel der EU-Kommission, Europas Souveränität, Sicherheit und Resilienz bei kritischer Infrastruktur zu stärken, hieß es in der Mitteilung weiter.
Im XETRA-Handel verliert die Deutsche Telekom-Aktie zeitweise 1 Prozent auf 25,63 Euro.
DJG/mgo/uxd
DOW JONES
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