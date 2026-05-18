Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|NRW betroffen
|
18.05.2026 20:41:39
Deutsche Telekom-Aktie gibt nach: Verdi kündigt weitere Warnstreiks an
Für Kunden der Telekom werde es erneut zu spürbaren Auswirkungen kommen. Verdi geht davon aus, dass Filialen der Telekom in NRW geschlossen bleiben. "Die Beschäftigten haben genug von vagen Angeboten und leeren Wertschätzungsfloskeln", so Verdi-Landesarbeitskampfleiter Martin Wolff.
Die vierte Verhandlungsrunde soll in der kommenden Woche (26./27. Mai 2026) stattfinden. In den vergangenen Wochen fanden bereits bundesweit Warnstreiks statt, an denen nach Gewerkschaftsangaben mehr als 32.000 Menschen teilnahmen.
Telekom-Warnstreik trifft auch Rheinland-Pfalz und Saarland
Von der Ausweitung bundesweiter Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom sind auch Rheinland-Pfalz und das Saarland betroffen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in den beiden Ländern an diesem Dienstag zu vollschichtigen Arbeitsniederlegungen auf.
Von den Warnstreiks betroffen sind den Angaben zufolge mehrere Bereiche des Telekom-Konzerns. Aufgrund der Arbeitsniederlegungen könne es zu schlechterer Erreichbarkeit, Verzögerungen im technischen Kundenservice, Verzögerungen beim Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen. Die Notdienste seien sichergestellt.
Gewerkschaft fordert 6,6 Prozent
Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro jährlich.
Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht den Gewerkschaftsangaben zufolge aus 20 tarifgebundenen Gesellschaften mit jeweils eigenen Tarifverträgen. Ein Großteil dieser Verträge lief bis Ende März 2026. Vor der Tarifrunde seien gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart worden.
Im nachbörslichen Handel auf Tradegate steht die Telekom-Aktie zeitweise bei 28,66 Euro und damit 0,45 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.
/agy/fc/DP/he
DÜSSELDORF/MAINZ/SAARBRÜCKEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
20:33
|Telekom-Warnstreik trifft Rheinland-Pfalz und Saarland (dpa-AFX)
|
17:59
|Börse Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:59
|Starker Wochentag in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|06:54
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|06:54
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|06:54
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,65
|3,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump schürt Sorgen vor Iran-Eskalation: US-Börsen mit Verlusten -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen negative Vorzeichen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.