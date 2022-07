Deutsche Telekom-Aktie im Plus: HSBC stockt Ziel für Deutsche Telekom auf

Der Deal habe nur wenige Überraschungen gebracht, da die Bewertung weitgehend mit den Berichten übereingestimmt habe, schrieb Analyst Adam Fox-Rumley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sich nun dem nächsten Kurstreiber zuwenden, dem geplanten Aktienrückkauf der Tochter T-Mobile US im Volumen von bis zu 60 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie der Deutschen Telekom zeigt sich via XETRA zeitweise 1,66 Prozent fester bei 19,07 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 02:16 / GMT

