Deutsche Telekom-Aktie in Grün: Analysten diskutieren Fusion mit T-Mobile US

Die Deutsche Telekom hat Anleger in dieser Woche mit Überlegungen zu einem Zusammenschluss mit T-Mobile US aufgeschreckt. Analysten sehen eine Fusion jedoch differenzierter.

• Möglicher Zusammenschluss von Telekom und T-Mobile US beschäftigt Analysten• Strategische Vorteile bei Fusion• Behörden und Bewertungsfragen als Stolpersteine

Angebliche Überlegungen der Deutschen Telekom zu einem Zusammenschluss mit ihrer US-Tochter T-Mobile US haben in dieser Woche am deutschen Aktienmarkt für Aufmerksamkeit und deutliche Verluste bei der T-Aktie gesorgt. Nachdem das Papier auf 5-Tages-Sicht 6,69 Prozent verloren hat, zeigten sich zuletzt jedoch Stabilisierungstendenzen: Die Telekom-Aktie gewinnt am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent auf 27,72 Euro, nachdem sie bereits den gestrigen Handelstag etwas höher beendet hatte. Auslöser für die deutlichen Kursverluste zur Wochenmitte war ein Bericht von "Bloomberg", dem zufolge der Bonner Konzern strategische Optionen prüft, die bis hin zu einer engeren strukturellen Integration reichen könnten.

Während die Anleger zunächst mit deutlicher Skepsis auf die möglichen Pläne reagierten, haben in den vergangenen Tagen mehrere große Analysehäuser zu einem möglichen Mega-Deal Stellung bezogen - und zeichnen ein differenziertes Bild zwischen strategischem Potenzial, regulatorischen Risiken und Bewertungsfragen.

Strategischer Befreiungsschlag oder neue Komplexität?

Bei JPMorgan bleibt man trotz der Spekulationen grundsätzlich optimistisch für die Telekom-Aktie. Analyst Akhil Dattani bestätigte seine Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro. Ein Zusammenschluss mit der US-Tochter würde allerdings zunächst mehr Fragen als Antworten aufwerfen, schrieb er in seiner Analyse vom 22. April 2026. Gleichzeitig sah Dattani aber auch eine klare strategische Stoßrichtung hinter möglichen Überlegungen: Die Transaktion dürfe darauf abzielen, den Bewertungsabschlag der Muttergesellschaft gegenüber der wachstumsstarken US-Tochter zu reduzieren, zusätzliche finanzielle Spielräume für Zukäufe zu schaffen und perspektivisch den weltweit größten Telekommunikationskonzern zu formen, schrieb er.

Damit adressiert der JPMorgan-Experte ein zentrales Thema der Kapitalmarktdebatte: die strukturelle Bewertungsdifferenz zwischen dem europäischem Stammhaus und dem US-Wachstumstreiber - ein Spannungsfeld, das Investoren seit Jahren beschäftigt. So wird die Deutsche Telekom derzeit mit etwa dem 14-fachen des erwarteten Gewinns bewertet, während das KGV von T-Mobile US in etwa bei 20 liegt.

Größe allein garantiert keinen Bewertungsaufschlag

Differenzierter fällt jedoch die Einschätzung von Deutsche Bank Research aus. Analyst Robert Grindle hielt zwar an seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 42 Euro fest, warnte jedoch vor möglichen Nebenwirkungen eines größeren Konzerns. Auch ein Zusammenschluss könnte einen deutlichen Konglomeratsabschlag nach sich ziehen - vergleichbar mit der Bewertungssituation bei Wettbewerbern wie Vodafone, argumentiert der Analyst in seiner Einschätzung vom 22. April 2026.

Gleichzeitig sieht Grindle jedoch auch klare strategische Vorteile: Ein integrierter Konzern könnte leichter Zugang zu Kapital erhalten, Aktien gezielter für transatlantische Akquisitionen einsetzen oder durch spätere Abspaltungen und Börsengänge einzelner Geschäftsbereiche zusätzliche Werte freisetzen, schrieb er. In dieser Perspektive erscheint ein Zusammenschluss weniger als kurzfristiger Bewertungstreiber denn als langfristiges Strukturprojekt zur Kapitalallokation.

Regulatorische Realität als möglicher Stolperstein

Beim US-Analysehaus Bernstein Research steht dagegen vor allem die Umsetzbarkeit im Fokus. Analyst Ulrich Rathe bestätigte am Mittwoch seine Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro und verwies darauf, dass die Deutsche Telekom bereits rund 53 Prozent an T-Mobile US hält. Strategisch erscheine eine stärkere Integration daher grundsätzlich plausibel. Allerdings sieht Rathe erhebliche regulatorische Hürden, die ein solches Vorhaben komplex und langwierig machen könnten. Denn gerade im US-Telekommunikationsmarkt, der traditionell unter intensiver wettbewerbsrechtlicher Beobachtung steht, dürfte ein solcher Schritt ohne umfassende Prüfverfahren kaum realisierbar sein. Damit rückt die politische Dimension eines möglichen Deals stärker in den Vordergrund.

Für die Aktionäre von T-Mobile US sei eine Fusion daneben voraussichtlich sogar "netto negativ", schrieb sein Kollege Laurent Yoon. Auch er verwies dabei auf einen wahrscheinlich eintretenden Konglomeratsabschlag, von dem die T-Mobile-Aktionäre dann unverhältnismäßig stark betroffen wären. Ohne einen deutlichen Aufschlag auf die Bewertung dürften sie daher kaum damit einverstanden sein, hieß es daher bei Bernstein laut "dpa-AFX" weiter.

Strategische Flexibilität als wichtigstes Argument - aber reicht das?

Noch skeptischer äußert sich die britische Investmentbank Barclays. Analyst Mathieu Robilliard bestätigte zwar ebenfalls seine Einstufung der T-Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 39,50 Euro, sieht jedoch derzeit nur begrenzte operative Vorteile eines Zusammenschlusses. Abgesehen von einer größeren strategischen Flexibilität bei möglichen großen Fusionen und Übernahmen in den USA sei es "zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, die Vorteile zu erkennen", schrieb er am Mittwoch. Zudem erwartet auch er praktische Umsetzungsschwierigkeiten bei einer solchen Transaktion.

Möglicher Telekom-T-Mobile-Deal zwischen Bewertungslogik und Industriepolitik

Zusammengenommen zeigen die Analystenkommentare, dass die strategische Logik hinter einer engeren Integration von Deutscher Telekom und T-Mobile US zumindest in einigen Punkten nachvollziehbar ist. Uneinigkeit besteht dagegen über regulatorische Machbarkeit und unmittelbare Bewertungseffekte. Während JPMorgan und Deutsche Bank Research vor allem finanzielle und strukturelle Chancen betonen, rücken Bernstein Research und Barclays stärker die praktischen Hürden und Unsicherheiten in den Vordergrund.

Für Investoren bleibt damit vorerst entscheidend, ob aus den derzeitigen Überlegungen tatsächlich konkrete Schritte entstehen. Sollte es dazu kommen, wäre ein solcher Zusammenschluss nicht nur eine der größten Transaktionen der Branche, sondern auch ein Signal für eine neue Phase transatlantischer Konsolidierung im Telekommunikationssektor.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at