Deutsche Telekom-Aktie in Grün: Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

Analyst Mathieu Robilliard aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für den Bonner Telekomkonzern. Das trotz leicht gesenkter Schätzungen angehobene Kursziel für die Aktie der Deutschen Telekom begründete er mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,17 Prozent im Plus bei 18,97 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 15:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 23:00 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)