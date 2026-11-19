Der T. Capital Tech Fund, über den die Deutsche Telekom ihre Beteiligungen bündelt, hat sich mit 100 Millionen Euro an der Series-D-Finanzierungsrunde des KI-Unternehmens Mistral AI beteiligt.

Mit dieser Investition unterstreicht der Konzern nach eigenen Angaben "sein Vertrauen in das Team sowie die Technologie von Mistral AI und legt zugleich den Grundstein für eine zukünftige strategische Partnerschaft".

Im Zentrum der geplanten Zusammenarbeit soll die Verknüpfung der souveränen Infrastruktur, Kundenbeziehungen und Integrationsexpertise der Deutschen Telekom - darunter die jüngst in München eröffnete KI-Fabrik - mit den Frontier-Modellen und der Unternehmenssoftware von Mistral AI stehen. Gemeinsam wollen beide Partner insbesondere deutsche Industrieunternehmen, regulierte Branchen sowie den öffentlichen Sektor bei der Einführung passgenauer KI-Anwendungen unterstützen.

Übergeordnetes Ziel der Kooperation ist laut Deutscher Telekom der Aufbau eines "wettbewerbsfähigen, souveränen" europäischen KI-Ökosystems, das Infrastruktur, Modelle und Unternehmenslösungen vereint. Beide Unternehmen betonen, dass die europäische Wettbewerbsfähigkeit entscheidend davon abhänge, dass Wirtschaft und Verwaltung modernste KI-Technologien in großem Maßstab nutzen könnten, ohne dabei die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten abzugeben.

Zeitweise verliert die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel 0,91 Prozent auf 26,09 Euro.

DOW JONES