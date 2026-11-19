Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|T. Capital Tech Fund
|
19.11.2026 16:08:00
Deutsche Telekom-Aktie in Rot: Investition in KI-Unternehmen Mistral AI
Im Zentrum der geplanten Zusammenarbeit soll die Verknüpfung der souveränen Infrastruktur, Kundenbeziehungen und Integrationsexpertise der Deutschen Telekom - darunter die jüngst in München eröffnete KI-Fabrik - mit den Frontier-Modellen und der Unternehmenssoftware von Mistral AI stehen. Gemeinsam wollen beide Partner insbesondere deutsche Industrieunternehmen, regulierte Branchen sowie den öffentlichen Sektor bei der Einführung passgenauer KI-Anwendungen unterstützen.
Übergeordnetes Ziel der Kooperation ist laut Deutscher Telekom der Aufbau eines "wettbewerbsfähigen, souveränen" europäischen KI-Ökosystems, das Infrastruktur, Modelle und Unternehmenslösungen vereint. Beide Unternehmen betonen, dass die europäische Wettbewerbsfähigkeit entscheidend davon abhänge, dass Wirtschaft und Verwaltung modernste KI-Technologien in großem Maßstab nutzen könnten, ohne dabei die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten abzugeben.Zeitweise verliert die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel 0,91 Prozent auf 26,09 Euro.
DOW JONES
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