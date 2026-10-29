Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Im Aufwind 29.10.2026 17:58:00

Deutsche Telekom-Aktie: Kursplus dank Zahlen und Plänen rund um T-Mobile US

Deutsche Telekom-Aktie: Kursplus dank Zahlen und Plänen rund um T-Mobile US

Die Aktien der Deutschen Telekom bekommen am Donnerstag Aufwind von Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US.

Diese hatte im dritten Jahresviertel wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Via XETRA legten die Papiere des Bonner DAX-Konzerns letztlich um 1,91 Prozent auf 25,62 Euro zu.

Zudem sind die zuletzt immer wieder kolportierten Pläne der Deutschen Telekom, vollständig mit T-Mobile US zusammenzuschließen, offenbar vorerst auf Eis gelegt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Dies sorgt bei Anlegern, die eine solche Fusion zuletzt eher kritisch gesehen hatten, für etwas Erleichterung. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben aber eine Kursbelastung, hieß es von JPMorgan.

/ajx/mis/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Telekom-Aktie gibt nach: Gemeinsamer Bietervorstoß für europäische Satelliten-Frequenzen
Deutsche Telekom-Aktie in Rot: Streit um Werbeslogan landet vor Gericht
Deutsche Telekom-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com,Tobias Steinert / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
T-Mobile US 140,48 5,91% T-Mobile US

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:18 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen