Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Im Aufwind
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29.10.2026 17:58:00
Deutsche Telekom-Aktie: Kursplus dank Zahlen und Plänen rund um T-Mobile US
Diese hatte im dritten Jahresviertel wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Via XETRA legten die Papiere des Bonner DAX-Konzerns letztlich um 1,91 Prozent auf 25,62 Euro zu.
Zudem sind die zuletzt immer wieder kolportierten Pläne der Deutschen Telekom, vollständig mit T-Mobile US zusammenzuschließen, offenbar vorerst auf Eis gelegt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.
Dies sorgt bei Anlegern, die eine solche Fusion zuletzt eher kritisch gesehen hatten, für etwas Erleichterung. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben aber eine Kursbelastung, hieß es von JPMorgan.
/ajx/mis/zb
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