T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen präsentiert 11.02.2026 15:39:00

Deutsche Telekom-Aktie ohne klare Richtung trotz Zahlen der US-Tochter

Deutsche Telekom-Aktie ohne klare Richtung trotz Zahlen der US-Tochter

Die Bilanzvorlage der US-Tochter T-Mobile hat auch Folgen für die Aktie des Mutterkonzerns Deutsche Telekom. Das tut sich am Aktienmarkt.

Die Aktien der Telekom haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US nachgegeben. Zunächst ging es mit 30,71 Euro knapp auf ein neues Jahreshoch, zuletzt verloren die Aktien im XETRA-Handel aber 1,09 Prozent auf 29,87 Euro.

T-Mobile US übertraf im vierten Quartal beim Umsatz leicht die Erwartungen, blieb beim Ergebnis je Aktie allerdings darunter. Der wichtige Neukundenzustrom überzeugte derweil. Die Aktien des US-Mobilfunkers fielen im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,02 Prozent auf 191,42 US-Dollar.

Deutsche Telekom plant 2026 keine Verkäufe von T-Mobile-Aktien

Die Deutsche Telekom hegt gegenwärtig keine Pläne, in diesem Jahr Anteile an ihrer US-Tochter zu verkaufen. Dies gelte ausdrücklich auch im Zusammenhang mit dem laufenden Aktienrückkaufprogramm von T-Mobile US, wie der Bonner DAX-Konzern, der derzeit noch 52,8 Prozent des T-Mobile-Kapitals hält, mitteilte. Seit der letzten Transaktion Ende Oktober vergangenen Jahres hat die Deutsche Telekom keine T-Mobile-Aktien mehr veräußert.

"T-Mobile US hat im Geschäftsjahr 2025 erneut starke Ergebnisse geliefert und ist klar auf Kurs, die beim Capital Markets Day 2024 gesetzten Ziele zu erreichen. Als Mehrheitsaktionärin stehen wir fest hinter der Strategie und der Ausrichtung auf ein starkes und nachhaltiges Ergebniswachstum von T-Mobile US", sagte Telekom-Konzernchef Tim Höttges. "Wir planen für 2026 nicht, T-Mobile-US-Aktien aus unserem Bestand veräußern, auch nicht in den laufenden Aktienrückkauf hinein. Darüber hinaus prüfen wir fortlaufend Möglichkeiten, unsere Beteiligung weiter zu erhöhen, sofern dies strategisch sinnvoll und finanziell attraktiv ist."

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) / DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Verteidigungsmarkt im Visier: Deutsche Telekom-Aktie legt zu

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

mehr Nachrichten

Analysen zu T-Mobile US

mehr Analysen
15:56 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:42 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
22.12.25 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

T-Mobile US 172,20 2,82% T-Mobile US

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen