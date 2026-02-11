T-Mobile US Aktie
11.02.2026 15:39:00
Deutsche Telekom-Aktie ohne klare Richtung trotz Zahlen der US-Tochter
T-Mobile US übertraf im vierten Quartal beim Umsatz leicht die Erwartungen, blieb beim Ergebnis je Aktie allerdings darunter. Der wichtige Neukundenzustrom überzeugte derweil. Die Aktien des US-Mobilfunkers fielen im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,02 Prozent auf 191,42 US-Dollar.
Deutsche Telekom plant 2026 keine Verkäufe von T-Mobile-Aktien
Die Deutsche Telekom hegt gegenwärtig keine Pläne, in diesem Jahr Anteile an ihrer US-Tochter zu verkaufen. Dies gelte ausdrücklich auch im Zusammenhang mit dem laufenden Aktienrückkaufprogramm von T-Mobile US, wie der Bonner DAX-Konzern, der derzeit noch 52,8 Prozent des T-Mobile-Kapitals hält, mitteilte. Seit der letzten Transaktion Ende Oktober vergangenen Jahres hat die Deutsche Telekom keine T-Mobile-Aktien mehr veräußert.
"T-Mobile US hat im Geschäftsjahr 2025 erneut starke Ergebnisse geliefert und ist klar auf Kurs, die beim Capital Markets Day 2024 gesetzten Ziele zu erreichen. Als Mehrheitsaktionärin stehen wir fest hinter der Strategie und der Ausrichtung auf ein starkes und nachhaltiges Ergebniswachstum von T-Mobile US", sagte Telekom-Konzernchef Tim Höttges. "Wir planen für 2026 nicht, T-Mobile-US-Aktien aus unserem Bestand veräußern, auch nicht in den laufenden Aktienrückkauf hinein. Darüber hinaus prüfen wir fortlaufend Möglichkeiten, unsere Beteiligung weiter zu erhöhen, sofern dies strategisch sinnvoll und finanziell attraktiv ist."
