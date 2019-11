Deutsche Telekom-Aktie schwächer: Gewinn deutlicher als erwartet gesteigert - Mindestdividende angepasst

Die Deutsche Telekom passt zudem wegen der weiter unklaren Lage um das Zustandekommen der Fusion des US-Geschäfts mit Sprint den Dividendenausblick an. Der DAX -Konzern stellte bei Vorlage der Quartalszahlen für das laufende Jahr eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie in Aussicht. Das gelte unabhängig davon, ob der Zusammenschluss in den USA gelinge, so der Bonner Konzern. Diese Ausschüttung sei zudem die "Mindestdividende" für die kommenden Jahre.

Bisher lag die Mindestdividende bei 0,50 Euro. Vergangenes Jahr hatte die Telekom 0,70 Euro je Aktie ausgeschüttet. In den kommenden Jahren könnte die Dividende, je nach Ausgang des Deals in den USA, dann über der nun angekündigten Mindestausschüttung liegen.

Mit dem geänderten Ausblick werde die mit der US-Transaktion verbundene "Dividenden-Unsicherheit" beseitigt, so die Telekom. Weitere Gründe seien "unerwartet hohe Kosten" für die Mobilfunk-Auktion in Deutschland, unter anderem aufgrund der künstlichen Verknappung des Spektrums. Zudem gebe es eine "erhöhte Klarheit" über mehrere anstehende Frequenzauktionen in den USA.

In den abgelaufenen drei Monaten verdiente die Telekom deutlich mehr als Analysten erwartet haben. Das um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA after Leases (AL), mit dem die Telekom ab diesem Jahr ihre operative Ertragskraft misst, stieg um 5,4 Prozent auf 6,478 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten der Telekom im Mittel mit 6,45 Milliarden Euro zugetraut. Unter dem Strich verdiente die Telekom bereinigt 1,42 Milliarden Euro nach 1,32 Milliarden Euro im Vorjahr, verglichen mit einer Analystenprognose von 1,098 Milliarden Euro.

Im Quartal legte der Umsatz um 4,8 Prozent auf 20,017 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel Erlöse von 20,18 Milliarden Euro veranschlagt.

Mit Blick auf die ersten neun Monate hätten erstmals seit 15 Jahren alle Segmente zu der Gewinnsteigerung beigetragen, so die Telekom. "Unsere Gewinne stiegen in den ersten neun Monaten dieses Jahres in allen Bereichen des Konzerns - zum Teil mit zweistelligen Wachstumsraten", sagte Vorstandschef Timotheus Höttges laut Mitteilung.

Der freie Cashflow AL, eine von Analysten stark beachtete Zahl zur Messung der Finanzkraft, lag zum Ende des Quartals mit rund 2,147 Milliarden Euro um 17,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Hier hatte die Konsensschätzung auf 2,07 Milliarden Euro gelautet.

Die Deutsche Telekom hat ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr nach einem besser als erwarteten dritten Quartal erhöht. Das bereinigte EBITDA AL (after Leases) soll nun auf rund 24,1 Milliarden Euro gesteigert werden, wie die Telekom mitteilte. Bisher wurden 23,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Investitionen sieht der Bonner DAX-Konzern nun bei rund 12,9 Milliarden Euro, bisher wurden hier 12,7 Milliarden Euro veranschlagt. Den freien Cashflow AL sieht der Bonner DAX-Konzern unverändert bei 6,7 (Vj pro forma 6,0) Milliarden Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie gibt am Donnerstagmorgen im XETRA-Handel 1,27 Prozent ab auf 15,50 Euro.

DJG/kla/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)